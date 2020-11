El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Juliaca, Germán Callata Hallasi, adelantó que, denunciará penalmente al alcalde de San Román, así como al gerente de Infraestructura de la comuna sanromina.

El dirigente afirmó que la autoridad edil y el cuestionado gerente, no tienen la voluntad de dar una respuesta sobre el cumplimiento del pago de la tabla salarial, por tal razón se presentó un documento pidiendo la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), para que pueda intervenir en las obras.

“Después de la intervención que realice la referida entidad nosotros presentaremos una denuncia penal contra el responsable del área de Infraestructura y al alcalde David Sucacahua Yucra, ya que no están cumpliendo con el pago de la tabla salarial a los obreros de construcción civil en las diversas obras que ejecuta la municipalidad”, comentó.

Algunos ejemplos

El dirigente indicó que un operario y oficial deben ganar más de 3 mil soles y un peón más de 2 mil; sin embargo, en la actualidad solo les pagan 2 mil 100 soles, teniendo una pérdida de mano de obra calificada de mil soles. “Por tal razón denunciaremos ante las instancias correspondientes a la autoridad”, subrayó.

Sucacahua Yucra, no solo es cuestionado por este sector. El día viernes en una reunión realizada en el distrito de Coata, los dirigentes lamentaron que el burgomaestre sanromino no haya asistido a este encuentro, pese a que, el vertimiento de aguas servidas a la cuenca es uno de los principales problemas que no ha podido solucionar la actual gestión edil.

“No tienen ningún plan, no quieren dar la cara, simplemente porque no han trabajado en este sentido, esperemos que las denuncias en su contra, prosperen”, refirió Félix Suasaca.