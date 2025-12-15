Los policías del Área de Investigación Criminal de Juliaca realizan varias diligencias para esclarecer el doble crimen que ocurrió en el centro poblado Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

Los cuerpos fueron hallados a unos 50 metros de la bocamina “Sarita”. Los policías constataron que ambas víctimas presentaban heridas ocasionadas por el arma de fuego.

Los agentes de la unidad especializada de la ciudad de Juliaca viajaron a Lunar de Oro, donde junto al fiscal de turno de Ananea, desarrollaron el levantamiento de los cuerpos y otras diligencias.

Los asesinados fueron identificados como: Thiago Severo Chambi Ccuno (40) y Gerardo Cayo Champi (38), quienes estaban con mamelucos de minero.

Según las diligencias preliminares, en la escena no hallaron casquillos de bala, por lo que presumen que fueron asesinados en otro lugar. Ambos no registran antecedentes. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar y capturar a los autores del doble crimen.

Mientras la Corporación Minera Ananea, mediante un comunicado, refirió que ninguno de ellos registra como trabajador minero de la zona. Además, suspenden operaciones mineras en la bocamina “Sarita”.

Precisamente debido a la inseguridad, las operaciones mineras estuvieron paralizadas por 2 meses en La Rinconada y Ananea; sin embargo, por las protestas de los mineros se reactivaron desde hace 2 semanas.