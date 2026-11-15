Dos sismos de magnitudes 3.8 y 3.4 se registraron durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en las regiones de Áncash y Puno, respectivamente, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).
El primer movimiento ocurrió a las 4:11 a.m., con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Santa Lucía, en la provincia de Lampa, región Puno.
Posteriormente, a las 4:33 a.m., se reportó un sismo de magnitud 3.8, cuyo epicentro estuvo localizado a 81 kilómetros al suroeste de Huarmey, en Áncash, con una profundidad de 28 kilómetros.
¿Qué intensidad tuvieron los temblores?
De acuerdo con los reportes oficiales del IGP, ambos movimientos alcanzaron una intensidad de II en la escala de Mercalli modificada, correspondiente a una percepción leve del movimiento.
Los informes sísmicos difundidos no incluyen información sobre daños materiales o personales.