Dos sismos de magnitudes 3.8 y 3.4 se registraron durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en las regiones de Áncash y Puno, respectivamente, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

El primer movimiento ocurrió a las 4:11 a.m., con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Santa Lucía, en la provincia de Lampa, región Puno.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0793 Fecha y Hora Local: 15/11/2026 04:11:22 Magnitud: 3.4 Profundidad: 10km Latitud: -15.78 Longitud: -70.76 Intensidad: II Santa Lucía Referencia: 19 km al SO de Santa Lucía, Lampa - Puno https://t.co/4cclFIjLp2 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 15, 2026

Posteriormente, a las 4:33 a.m., se reportó un sismo de magnitud 3.8, cuyo epicentro estuvo localizado a 81 kilómetros al suroeste de Huarmey, en Áncash, con una profundidad de 28 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0794 Fecha y Hora Local: 15/11/2026 04:33:10 Magnitud: 3.8 Profundidad: 28km Latitud: -10.66 Longitud: -78.59 Intensidad: II Huarmey Referencia: 81 km al SO de Huarmey, Huarmey - Áncash https://t.co/OKWL1UWf4U — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 15, 2026

¿Qué intensidad tuvieron los temblores?

De acuerdo con los reportes oficiales del IGP, ambos movimientos alcanzaron una intensidad de II en la escala de Mercalli modificada, correspondiente a una percepción leve del movimiento.

Los informes sísmicos difundidos no incluyen información sobre daños materiales o personales.