La Contraloría General de la República (CGR) identificó 1508 obras públicas paralizadas en zonas críticas ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño (FEN). Para culminar estos proyectos se requiere una inversión de S/ 14 475 568 937.

El contralor general, César Aguilar, presentó estas cifras el 11 de noviembre de 2026 ante la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría del Congreso. Precisó que las obras ubicadas en zonas críticas representan el 67,4 % de los 2237 proyectos paralizados registrados a nivel nacional.

Cusco y Puno concentran más obras paralizadas

Según la Contraloría, las regiones con mayor número de obras detenidas en puntos críticos son Cusco (272), Puno (212), Ayacucho (149) y Áncash (118).

Asimismo, el 75,9 % de los proyectos paralizados en estas zonas pertenece a los sectores de Transportes y Comunicaciones (436), Vivienda y Saneamiento (319), Agricultura (195) y Educación/Cultura (195).

El titular de la CGR advirtió que la paralización de obras compromete recursos públicos y retrasa servicios esenciales para la población.

Contraloría reporta reactivación de 109 obras

Aguilar informó que, mediante 282 informes de control preventivo, se impulsó la reactivación de 109 obras públicas, valorizadas en S/ 4300 millones, cuya culminación beneficiaría a aproximadamente cinco millones de peruanos.

Además, entre enero y octubre de 2026, la entidad emitió 35 116 informes de control e identificó presunta responsabilidad en irregularidades de 3371 funcionarios y servidores públicos, así como un posible perjuicio económico al Estado de S/ 865 millones.