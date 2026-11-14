Personal de la Oficina Defensorial de Piura supervisó las acciones preventivas implementadas por la Municipalidad Provincial de Paita frente a la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño costero.

Durante una inspección al almacén de ayuda humanitaria de la comuna, defensoría verificó la operatividad de 37 motobombas, además identificó la existencia de 49 cuencas ciegas. De este total, 35 cuentan con brigadas conformadas por juntas o comités vecinales las cuales ya han sido capacitadas.

De igual forma, han identificado 8 polideportivos que podrían ser habilitados como albergues temporales de ser necesario. Respecto al manejo financiero para la gestión de riesgos, se verificó que la Municipalidad de Paita registra a la fecha un avance del 74.6 % en la partida presupuestal 068.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo señaló que continuará con las medidas de supervisión ante el Fenómeno El Niño.