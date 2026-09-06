Una compleja cirugía oncológica permitió la extirpación de un tumor gástrico en una mujer de 73 años de edad, en el Hospital Base III Puno de EsSalud, luego de una evaluación por anemia sin causa determinada, que derivó en el hallazgo del cáncer en una etapa en la que aún era resecable y no existía enfermedad metastásica.

Todo comenzó cuando, durante una endoscopia digestiva, los médicos hallaron un adenocarcinoma gástrico. A partir de ello, el equipo médico completó los estudios de extensión con tomografías, que descartaron metástasis y confirmaron que la lesión podía retirarse mediante cirugía.

Con este diagnóstico, especialistas del servicio de Cirugía Oncológica realizaron una intervención de alta complejidad para retirar el segmento del estómago comprometido por el tumor y los ganglios linfáticos asociados.

“Lo importante en este caso fue identificar el cáncer en una etapa en la que era resecable y sin evidencia de enfermedad metastásica. Esto permitió realizar una cirugía con intención curativa”, sostuvo Marco Antonio Quispe Choquechambi, médico cirujano oncólogo del Hospital Base III Puno.

Tras la cirugía, la hija de la paciente destacó la rapidez de la intervención quirúrgica tras el diagnóstico y agradeció al personal médico.