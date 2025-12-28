Un intento de robo fue frustrado en una agencia de la Caja Municipal Arequipa, ubicada en la avenida Normal, en la plaza Las Mercedes de la ciudad de Juliaca, región Puno.

De acuerdo con la información policial, un grupo de delincuentes forzó la puerta de ingreso y causó destrozos en el interior del local, presuntamente con la intención de sustraer dinero. Sin embargo, no lograron concretar el robo.

Daños en puertas y bóveda

Los trabajadores de la entidad financiera, al percatarse de lo ocurrido, alertaron a la Policía Nacional del Perú, que acudió al lugar para realizar las verificaciones correspondientes.

Durante la inspección, los agentes constataron que una puerta de vidrio presentaba daños en las dos chapas de seguridad. Asimismo, se detectó que la puerta de acceso a la bóveda del cajero automático tenía abolladuras, lo que evidencia el intento de forzamiento.

En el interior del local, la Policía también halló dos barretas metálicas con puntas planas, herramientas que habrían sido utilizadas por los delincuentes y abandonadas durante la huida.

Investigación en curso

El personal policial de unidades especializadas realizó las diligencias de ley para recabar evidencias e iniciar la investigación del caso. Según los responsables de la entidad financiera, los presuntos autores no lograron llevarse dinero ni objetos de valor.

Las autoridades no descartan que la intervención de terceros o algún imprevisto haya frustrado el hecho delictivo. La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.