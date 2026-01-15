Un pequeño cuerpo inerte, al parecer, recién nacido fue hallado la mañana de este miércoles 14 de enero al interior de una vivienda ubicada entre los jirones Paso Alegre y San Pablo, por la salida a Huancané, en la ciudad de Juliaca.

De acuerdo con la versión del propietario del inmueble, el hallazgo se produjo cuando advirtió la presencia de una bolsa plástica de color blanco en el patio de su vivienda. Al revisar su contenido, descubrió el cuerpo del feto, por lo que de inmediato alertó a su hermana, quien también quedó consternada por la situación. Ambos presumen que el cuerpo habría sido arrojado desde el exterior del predio.

Tras el reporte, agentes del Serenazgo Municipal acudieron al lugar, luego procedieron a acordonar la zona y dar aviso a las autoridades correspondientes. Posteriormente, efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri), junto al fiscal de turno, realizaron las diligencias preliminares para el esclarecimiento del hecho.

Finalmente, el pequeño cuerpo fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley. De manera preliminar, se informó sobre la detención de una mujer, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias y responsabilidades del caso.