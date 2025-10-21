La liberación de tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Injertos de Juliaca” ha generado indignación entre los vecinos de la ciudad de Juliaca, en la región Puno. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Provincial de San Román, pese a que los sujetos contaban con antecedentes por robo agravado, homicidio simple y tenencia ilegal de armas de fuego.

Los detenidos, identificados como Víctor Raúl G. Z. (32), Milton César Cc. Ch. (30) y Esteban Q. C. (40), fueron capturados la madrugada del 18 de octubre tras una persecución y balacera en el distrito de San Miguel, cuando supuestamente intentaban forzar las puertas de viviendas.

De acuerdo con el parte policial, los tres hombres huían en una camioneta al momento de ser intervenidos. Sin embargo, la representante del Ministerio Público, fiscal Lizeth Limache, dispuso su liberación, aparentemente por falta de pruebas suficientes para mantener la detención.

Hallazgo de armas tras la liberación

Horas después de que los sospechosos recuperaran su libertad, vecinos de una iglesia adventista informaron a la Policía sobre el hallazgo de un morral con dos armas de fuego de corto alcance. Se presume que los detenidos arrojaron el bolso durante la persecución, pues el hallazgo ocurrió en la misma zona y el mismo día de la captura.

Los testigos reconocieron que no alertaron de inmediato a las autoridades porque no se percataron del contenido del morral. El hallazgo podría ser clave para retomar las investigaciones y vincular nuevamente a los sospechosos con el caso.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta decisión ni sobre el nuevo hallazgo.

Reclamo ciudadano

Los dirigentes de organizaciones sociales de Juliaca exigieron explicaciones a la Fiscalía y mayor transparencia en la investigación. “No puede ser que personas con antecedentes sean liberadas mientras la población vive con miedo. Exigimos justicia”, manifestaron vecinos de San Miguel.

La población pide además reforzar la presencia policial y endurecer las sanciones contra la delincuencia organizada que afecta a distintas zonas urbanas de Puno.