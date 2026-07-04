Por: Feliciano Gutiérrez

El Ministerio de Vivienda inició la construcción física del Punto de Captación y se proyecta la ejecución de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), además de las líneas de conducción, componentes fundamentales de la Etapa III del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado (PIAA), una obra que representa una inversión superior a S/ 513,8 millones.

La ceremonia se realizó en el sector Estancia Maravillas, distrito de Cabanillas, con participación del presidente de la República, José María Balcázar; el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate; el alcalde Oscar Cáceres, autoridades locales, dirigentes del Comité Central de Gestión y beneficiarios de las 217 urbanizaciones.

Esta etapa comprende la construcción del Punto de Captación, la Planta de Tratamiento de Agua Potable y las líneas de conducción que llevarán agua potable a Juliaca y San Migue l, permitiendo brindar un servicio más seguro, continuo y eficiente para miles de familias.

Las autoridades dijeron que el inicio de estas obras marcan un hito en la ejecución del PIAA y representa el cumplimiento de un anhelo esperado durante muchos años. Agregaron que con este proyecto se mejorará el acceso al agua potable, la salud pública y contribuirá al desarrollo sostenible de más de 370 mil habitantes.