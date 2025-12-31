Un violento crimen se registró en la ciudad de Juliaca, región Puno, donde un parroquiano asesinó a balazos a un agente de seguridad e hirió a otro en las inmediaciones de un local nocturno.

El hecho ocurrió en el establecimiento denominado La Prepa del Amor, ubicado en la urbanización Taparachi. Agentes del Área de Investigación Criminal y la fiscal de turno iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar al autor del ataque.

Víctimas fueron retiradas del local tras un altercado

De acuerdo con las primeras indagaciones policiales, el presunto agresor se encontraba libando licor dentro del local, pero fue retirado por el personal de seguridad tras protagonizar altercados con otros asistentes.

Minutos después, el sujeto habría retornado armado y disparó a quemarropa contra los agentes de seguridad Miguel Ángel Humpire Muchica y David Junior Apaza Choque.

Tras el ataque, el individuo huyó con rumbo desconocido.

Un fallecido y un herido grave

Ambos jóvenes fueron trasladados de emergencia a una clínica privada de Juliaca. Sin embargo, Miguel Ángel Humpire Muchica llegó sin signos vitales debido a una herida de proyectil de arma de fuego en el torso, lado derecho.

En tanto, David Junior Apaza Choque permanece internado tras presentar impactos de bala en el pecho, la espalda y el brazo. Su estado de salud viene siendo evaluado por el personal médico.

Investigación fiscal y policial en curso

Las diligencias fueron encabezadas por personal policial especializado y la fiscal Zindy Enríquez, quien participó en el levantamiento del cadáver y las actuaciones en el local nocturno.

Durante la inspección, no se hallaron casquillos de bala en la escena, por lo que se solicitó el acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona, con el objetivo de identificar plenamente al presunto asesino.

Las autoridades no descartan nuevas citaciones y pericias conforme avance la investigación.