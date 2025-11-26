La mañana de este miércoles, una pobladora halló el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años en un descampado camino al sector de Collana, en la ciudad de Juliaca (Puno). La mujer alertó a las autoridades y al serenazgo municipal, cuyos agentes llegaron para asegurar la zona hasta la llegada de la Policía Nacional y la fiscal de turno.

Los efectivos del Área de Investigación Criminal (Areincri) y la representante del Ministerio Público iniciaron las diligencias preliminares en el lugar.

Víctima presentaba un disparo en la cabeza

Durante la inspección, las autoridades identificaron en la cabeza del hombre un orificio por proyectil de arma de fuego, indicio que confirma un ataque letal. Entre las pertenencias no se encontró documento alguno, por lo que la víctima continúa sin identificar.

Los peritos señalaron que, por la forma en que fue hallado, el crimen habría ocurrido en otro lugar, y posteriormente el cuerpo fue abandonado en el descampado. Los hechos se habrían producido durante la madrugada de este miércoles.

Investigación en curso

El cadáver fue trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal para la identificación correspondiente y la realización de la necropsia de ley, la cual permitirá determinar con precisión la causa de la muerte y aportar elementos clave para la investigación.

La Policía continúa recabando información en la zona y entrevistando a pobladores que podrían aportar datos sobre movimientos o ruidos registrados horas antes del hallazgo.