Un macabro hallazgo se registró la madrugada de este martes en la provincia de Juliaca, región Puno. Restos humanos presuntamente pertenecientes a una mujer fueron encontrados esparcidos en la carretera Juliaca–Arequipa, a la altura de la comunidad Central Esquén.

Vecinos de la zona alertaron a los agentes del Serenazgo Municipal de Juliaca, quienes acudieron al lugar y confirmaron la presencia de fragmentos de un cuerpo humano sobre la pista, dando aviso inmediato a las autoridades competentes.

Intervención policial y diligencias fiscales

Al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Santa Bárbara, representantes del Ministerio Público y el médico legista, quienes realizaron las diligencias de ley.

Durante la inspección, se hallaron una zapatilla blanca, prendas íntimas y una polera negra, elementos que pertenecerían a la víctima, quien preliminarmente sería una mujer de entre 20 y 25 años de edad.

Cuerpo quedó irreconocible tras ser arrollado

De acuerdo con las primeras indagaciones, varios vehículos habrían pasado por encima del cuerpo, provocando que quedara desmembrado y totalmente irreconocible. Debido a esta situación, el personal tuvo que recoger los restos en bolsas de plástico.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue del Instituto de Medicina Legal, ubicada en la urbanización La Capilla, en Juliaca, donde se realizarán los exámenes forenses para determinar la identidad y causa exacta de la muerte.

Vecinos piden medidas de seguridad vial

Tras el hecho, vecinos de la zona expresaron su preocupación y exigieron la instalación de reductores de velocidad, debido a que la carretera es altamente transitada por vehículos que cubren la ruta Arequipa–Juliaca y viceversa.

Las investigaciones continúan para esclarecer si se trató de un accidente de tránsito u otro tipo de hecho delictivo.