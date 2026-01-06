El hallazgo ocurrió la madrugada de este martes en una vía altamente transitada. Autoridades investigan las circunstancias del hecho.
El hallazgo ocurrió la madrugada de este martes en una vía altamente transitada. Autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Un macabro hallazgo se registró la madrugada de este martes en la provincia de Juliaca, región Puno. Restos humanos presuntamente pertenecientes a una mujer fueron encontrados esparcidos en la carretera Juliaca–Arequipa, a la altura de la comunidad Central Esquén.

Vecinos de la zona alertaron a los agentes del Serenazgo Municipal de Juliaca, quienes acudieron al lugar y confirmaron la presencia de fragmentos de un cuerpo humano sobre la pista, dando aviso inmediato a las autoridades competentes.

Intervención policial y diligencias fiscales

Al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Santa Bárbara, representantes del Ministerio Público y el médico legista, quienes realizaron las diligencias de ley.

Durante la inspección, se hallaron una zapatilla blanca, prendas íntimas y una polera negra, elementos que pertenecerían a la víctima, quien preliminarmente sería una mujer de entre 20 y 25 años de edad.

Cuerpo quedó irreconocible tras ser arrollado

De acuerdo con las primeras indagaciones, varios vehículos habrían pasado por encima del cuerpo, provocando que quedara desmembrado y totalmente irreconocible. Debido a esta situación, el personal tuvo que recoger los restos en bolsas de plástico.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue del Instituto de Medicina Legal, ubicada en la urbanización La Capilla, en Juliaca, donde se realizarán los exámenes forenses para determinar la identidad y causa exacta de la muerte.

Vecinos piden medidas de seguridad vial

Tras el hecho, vecinos de la zona expresaron su preocupación y exigieron la instalación de reductores de velocidad, debido a que la carretera es altamente transitada por vehículos que cubren la ruta Arequipa–Juliaca y viceversa.

Las investigaciones continúan para esclarecer si se trató de un accidente de tránsito u otro tipo de hecho delictivo.

TAGS RELACIONADOS