Entre saltos, velocidad, creatividad y mucha algarabía, la tarde de este domingo, Juliaca vivió una jornada llena de emoción con el desarrollo de las Carreras de Carros Locos y Botargas – Copa Centenario, actividades que congregaron a participantes y espectadores en torno a una competencia diferente, organizada por la Municipalidad de San Román, en coordinación con las empresas privadas, como parte de las celebraciones por los 100 años de la provincia.

Ambas competencias tuvieron como punto de partida la explanada El Ekeko y culminaron en la Plaza de Armas, luego de recorrer aproximadamente un kilómetro de circuito que incluyó seis rampas de salto y obstáculos, poniendo a prueba la velocidad, creatividad y destreza de los participantes.

En la Carrera de Carros Locos participaron 60 vehículos, que compitieron en las categorías de velocidad y creatividad, mientras que la Carrera de Botargas, realizada por primera vez en Juliaca, congregó a más de 30 competidores, quienes se sumaron libre y gratuitamente a esta actividad, brindando un espectáculo de diversión y entretenimiento para toda la población.

En la categoría de velocidad, el primer lugar fue para el carro “Atuq Run Run”, procedente de Platería, mientras que el segundo puesto lo obtuvo “Kencha Ovejas”, también de Platería. En la categoría de creatividad, el primer lugar fue para “Huatiada” y el segundo para “Dragon Ball”. Los ganadores del primer puesto recibieron un premio de S/ 2,000, mientras que los segundos lugares obtuvieron S/ 1,000, además de la Medalla y Copa Centenario como reconocimiento a su participación y desempeño.

Durante la premiación, el alcalde provincial, las autoridades entregaron las distinciones a los ganadores y reconocieron a todos los participantes de las competencias de carros locos y botargas con la Medalla del Centenario, en mérito a su entusiasmo y contribución al desarrollo de estas actividades.