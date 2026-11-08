Un presunto estafador estuvo a punto de ser linchado por un grupo de enardecidos pobladores en el distrito de San Miguel, provincia de San Román. Los policías, utilizando gases lacrimógenos, rescataron al acusado.

El sujeto, identificado como Jhon Cristian Ramos Benito, fue interceptado por una mujer que lo reconoció mientras se desplazaba a bordo de un vehículo, tras meses de búsqueda infructuosa por la devolución de su dinero.

De acuerdo con la versión de la agraviada, en enero del presente año entregó la suma de 60 mil dólares para la supuesta compra y venta de un terreno ubicado en la zona de la segunda Circunvalación y avenida El Triunfo, trámite que presuntamente se realizó en la notaría “Salluca”. Sin embargo, al descubrir posteriormente que el predio tenía otro dueño legítimo, la víctima exigió la restitución de sus fondos, desencadenando una búsqueda que culminó con la captura del sospechoso.

La situación escaló rápidamente cuando la mujer, con el respaldo de los moradores del sector, trasladó al presunto estafador hasta el terreno en disputa. En medio de la creciente tensión, los pobladores prendieron fuego al vehículo del acusado y lo amarraron a un poste de alumbrado público, exigiendo la devolución de su dinero que sería fruto de préstamos.

Minutos después, la intervención de la fiscal de turno, agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Unidad de Servicios Especiales permitió controlar la turba, a la que también se sumaron otras cinco presuntas víctimas con denuncias similares. Ante los ánimos caldeados y la resistencia de los vecinos, la policía debió emplear gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y lograr el rescate del investigado a bordo de una tanqueta policial.

Según la víctima, este sujeto operaría en complicidad de familiares y otras personas, por ello, exigen a los policías y al fiscal investigar el hecho. ”Quiero que me devuelvan mi dinero", dijo entre lágrimas.