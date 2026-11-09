Domingo trágico. Las carreteras de la región de Puno fueron escenarios de varios accidentes de tránsito con saldo fatal de cuatro fallecidos.

El primer accidente ocurrió durante la madrugada en la vía Juliaca-Huancané, a la altura de Ayabacas donde un vehículo chocó violentamente contra una vivienda. Una persona falleció y otro resultó gravemente herido.

Otro accidente ocurrió en el kilómetro 26+500 de la vía Puno-Larakeri, donde una motocicleta colisionó frontalmente con un camión. El conductor de la unidad menor, Elisban P., falleció en forma instantánea.

El tercer accidente se produjo en la vía Interoceánica, en el tramo Azángaro-Asillo, en la comunidad Chaccocunca, donde un menor de 17 años, de nombre Dayer G.G., dejó de existir tras el despiste de su motocicleta.

En la noche de este domingo se produjo otro accidente en la vía Juliaca-Cusco, a la altura de Mucra. El vehículo con placa X5H-670 colisionó frontalmente contra la camioneta con matrícula D1V-938. El conductor del primer vehículo falleció atrapado entre los fierros de la siniestrada unidad.