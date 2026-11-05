Por: Feliciano Gutiérrez

Con una multitudinaria participación y un profundo fervor cultural, se llevó a cabo la tradicional escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo, uno de los actos centrales por los 358 años de fundación de la ciudad de Puno.

El evento reunió a más de 500 actores en escena, quienes hicieron posible revivir el mito fundacional del Imperio Inca a orillas del emblemático lago Titicaca.

Las celebraciones dieron inicio a primeras horas de la mañana en las islas flotantes de Los Uros con el ancestral ritual del pago a la tierra (Pachamama) y al agua (Mamacocha).

Posteriormente, la pareja mítica y su séquito navegaron a bordo de majestuosas balsas de totora hasta desembarcar en el Puerto de Puno, donde fueron recibidos entre aplausos por cientos de pobladores y visitantes.

En esta oportunidad, los roles principales recayeron en Nivardo Carrillo, quien caracterizó a Manco Cápac, y en Mayella Lloclla, encargada de encarnar a Mama Ocllo. Ataviados con vestimentas tradicionales de la época imperial, la comitiva ofreció una ceremonia inicial en la zona portuaria antes de emprender su recorrido hacia el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Durante el acto central, la pareja mítica dirigió un mensaje profético a las comunidades quechuas y aimaras, augurando una próspera cosecha de alimentos para la campaña agrícola 2026-2027. “No se preocupen, habrá lluvia y cosecha”, señaló. Esta importante festividad reafirma el legado cultural, la historia y la identidad altiplánica, consolidándose año a año como un símbolo vivo de la memoria puneña.