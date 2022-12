La empresa prestadora de servicios de saneamiento Aguas del Altiplano SRL, de la provincia de Melgar, fue sancionada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) por un monto de S/ 21 451, por el incumplimiento de metas de gestión, falta de medidas correctivas, remisión y no efectuar desembolsos en fondos y reservas de la empresa.

Según el informe de acción n° 032-2022-2-0462-AOP, de la Contraloría General, se identificó que la multa y amonestación escrita a la EPS Aguas del Altiplano SRL son parte de las supervisiones vinculadas con aspectos de evaluación de cumplimiento de metas correspondiente al primer, segundo, tercero y quinto año regulatorio en el período 2015 - 2020.

La sanción se aplicó en el marco de cuatro procedimientos administrativos, dos de ellos vinculados a metas de gestión (incremento de nuevos medidores, continuidad del servicio, presión mínima promedio, conexiones activas de agua potable y no obtuvo un índice de cumplimiento global).

Otro está relacionado a las medidas correctivas (no cumplir con muestreo de parámetros de calidad de agua, no contar con medición de cloro residual calibrados, entre otros), y uno más por incumplimiento de remisión de información.

Asimismo, entre el 019 y 2021, la entidad también fue sancionada por el incumplimiento de metas de gestión, falta de implementación de medidas correctivas de los años anteriores, adicionando a ello, que no se efectuó los desembolsos en fondos y reservas, siendo que el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS).

Culpables

Los responsables de haber llevado a la entidad a esta situación, según la Contraloría, son los gerentes generales, jefes de la división de administración, del área comercial y operaciones, de la unidad de planta y de la unidad de contabilidad.

Además de no haber cumplido las metas de gestión del primer al quinto año regulatorio, no remitieron la información a Sunass y no efectuaron los desembolsos en fondos y reservas.