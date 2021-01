La Municipalidad Provincial de San Román entregó un subsidio económico en especie (combustible) a empresas de transporte urbano e interurbano, a personas naturales y jurídicas, que no cumplían con las condiciones para el otorgamiento de tal subsidio establecidas en el Decreto de Urgencia N° 079-2020 y la “Guía Técnica del procedimiento operativo para el otorgamiento del subsidio económico en especie (combustible)”, según informó la Contraloría General de la República.

En el Informe de Hito de Control N°043-2020-OCI/0465-SCC, se señala que para ser considerados como beneficiarios del subsidio económico, los transportistas debían solicitar ante la Municipalidad Provincial de San Román, su intención de acceder al mismo; para lo cual, debían no tener la condición de no habido o de no hallado en el Registro Único del Contribuyente - RUC; sin embargo, se verificó que ocho empresas de transporte del ámbito provincial de San Román, se encontraban en la condición de no habido o no hallado en el RUC, a quienes se le otorgó el combustible.

De acuerdo a las normas, la evaluación y verificación de las condiciones para el otorgamiento del subsidio económico e incorporar en el padrón de vehículos de transportistas beneficiarios con el subsidio, estaba a cargo de la Gerencia de Transporte y Seguridad Vial (área usuaria).

Sin RUC

Asimismo, la comisión de control alertó que, de la remisión de vales por parte del proveedor de combustible, se identificó el registró de 46 vales que corresponden desde el 5 al 11 de noviembre de 2020, a favor de unidades vehiculares que pertenecen a empresas de servicio de transporte que se encontraban en la condición de no habido en el RUC.

La Municipalidad Provincial de San Román recibió una transferencia de S/ 1 071 228,00 para el otorgamiento del subsidio y S/ S/194 944,00 para los gastos asociados a la gestión, supervisión y fiscalización del subsidio.