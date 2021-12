Este sábado, en la ciudad de Juliaca, concluyó el XII Congreso Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú, el mismo que convocó a representantes de cooperativas y asociaciones mineras de todo el país.

La anfitriona fue la Central de Cooperativas Mineras de La Rinconada y Lunar de Oro , la cual convocó, además, a importantes ponentes como el caso del excandidato a la Presidencia de la República, Hernando de Soto, cuya temática a desarrollar fue la inserción de los pequeños mineros a los mercados globales.

La actividad se inició el pasado viernes 10 de diciembre y se prolongó hasta la víspera, según informaron los organizadores.

No obstante, no todos están contentos con este certámen, puesto que el representante de los cachorreros y pallaqueras de La Rinconada, Juvenal Sandro Gil Hallasi, cuestionó la organización del congreso , afirmando que no tienen representatividad en la región.

Operadores mineros

“Se arrogan la representación de los pequeños mineros y mineros artesanales, pero se trata de los operadores mineros”, dijo refiriéndose a los promotores de las cooperativas mineras que operan en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

Señaló que la verdadera intención de estos 468 operadores es persistir en la informalidad, pidiendo reabrir el REINFO y ampliando los plazos para presentar el IGAFON, que es el instrumento de mitigación para la contaminación ambiental.

En realidad, los mineros inscritos en REINFO apenas llegan a tres mil en este departamento, pero en la realidad, hay más de 10 mil mineros que esperan que el Gobierno otorgue las condiciones para su desarrollo.