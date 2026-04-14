El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició nuevas obras en las urbanizaciones San Pablo y San Paulino, en la ciudad de Juliaca, mientras continúan los trabajos en la urbanización Cincuentenario Cancollani, como parte de la Etapa II del PIAA Juliaca, considerado el proyecto de saneamiento más importante de la región.

Los trabajos ejecutados incluyen el trazado y excavación de zanjas para la instalación de redes de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios básicos en zonas con alta demanda.

Avances en San Pablo, San Paulino y Cancollani

En la urbanización San Pablo, se realizaron trabajos de trazado y excavación para la instalación del sistema de alcantarillado.

En San Paulino, las labores se enfocaron en el inicio de excavaciones destinadas a la instalación de redes de agua potable.

Mientras tanto, en Cincuentenario Cancollani, continúan las labores de instalación de tuberías de agua potable y el tapado de zanjas, consolidando el avance progresivo del proyecto.

El titular del sector, Wilder Sifuentes Quilcate, destacó que la ejecución de estas obras busca mejorar la calidad de vida de miles de familias.

“Este proyecto no solo lleva agua y desagüe, lleva salud, dignidad y oportunidades para miles de familias de Juliaca. Estamos trabajando con compromiso para cerrar brechas y mejorar la vida de nuestra gente”, afirmó.

Construcción de reservorio y conexiones domiciliarias

La Etapa II del PIAA Juliaca contempla la construcción de un nuevo reservorio y la instalación de 25 mil conexiones domiciliarias de agua potable, además de kilómetros de redes y líneas de conducción que permitirán garantizar un abastecimiento continuo.

Estas obras permitirán que miles de hogares accedan por primera vez a agua potable segura directamente en sus viviendas.

En el componente de alcantarillado, se instalarán 6,359 conexiones domiciliarias, 6 kilómetros de colectores primarios y 26 kilómetros de colectores secundarios, además de la renovación de 35 kilómetros de tuberías.

Impacto en la salud y el entorno urbano

Las autoridades indicaron que el proyecto contribuirá a reducir focos de contaminación y mejorar el manejo de aguas residuales, generando un impacto directo en la salud pública y el entorno urbano.

El PIAA Juliaca se ejecuta en cuatro etapas y beneficiará a más de 370 mil personas, contribuyendo a cerrar brechas históricas en acceso a servicios básicos, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores.

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