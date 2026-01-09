En medio de llantos y el pedido de justicia, gran cantidad de personas participaron en el sepelio de los restos de la niña de 13 años de nombre Génesis Zahori, quien fue asesinada y desmembrada por su propio tío, Yony Cuno Larico (28), en la capital de la provincia de Azángaro.

A medida que se conocen más detalles del macabro crimen, la indignación incrementó entre la población. Madres de familia con flores en mano y entre lágrimas, no podían entender cómo un tío podía ensañarse con su propia sobrina, ya que asesinó, descuartizó y desapareció gran parte del cuerpo cercenando en pedazos.

Cientos de pobladores, la noche del miércoles, llegaron a un inmueble ubicado en el jirón Surupana del barrio Revolución a participar en el velatorio de los restos de la menor. Tras la misa, el ataúd con parte de los restos de la niña, fue cargado hasta el cementerio general de Azángaro, donde en medio de pedido de justicia, dieron el último adiós. Otros pedían que se encuentre otros pedazos del cuerpo para el sepelio.

“LA CABEZA CORTÉ EN PEDAZOS”

Durante las primeras diligencias, las autoridades solamente hallaron algunos restos como cabellos y pequeños huesos, faltando gran parte del cuerpo como extremidades y el cráneo. El asesino, según las autoridades, confesó que cercenó el cuerpo y arrojó a la tubería de desagüe en dos viviendas.

Dijeron que Cuno Larico, compró un arco, una sierra y dos baldes en el jirón Puno. En su habitación, comenzó a seccionar el cuerpo. Separó partes de su cuerpo, guardando en recipientes distintos. Luego arrojó los restos al desagüe de su cuarto y el inodoro, usando agua para arrastrarlos. Posteriormente compró petróleo en un grifo cercano para eliminar olores y rastros, añadieron.

La confesión dejó perplejos a los peritos y al fiscal. “Lo que más preocupaba era la tripa, le hice ñuto, lo que no pude con la sierra era el corazón porque era duro”, habría declarado ante las autoridades. “...las costillas la corté pedacito en pedacito, igual la cabeza empecé a cortar en pedazos…”, habría confesado.

Según las indagaciones, los padres de Génesis estaban separados por la que la menor vivía con su abuela, en la vivienda donde también radicaba su tío. Toda la población pide cadena perpetua para el culpable.