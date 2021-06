Un grupo de pobladores del distrito de Chupa, provincia de Azángaro, llegaron a la ciudad de Juliaca para mostrar su indignación y rechazo a las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien alega que en esta localidad también se habría detectado presuntas anomalías, por lo que piden la nulidad de las actas.

Los pobladores dijeron que se sienten difamados , ya que consideraron que el acto electoral se realizó con toda normalidad, respetando las normas electorales. Por ello, exigen a Keiko Fujimori a rectificarse, caso contrario advierten tomar acciones legales.

Además, mencionaron que la jurisdicción del distrito de Chupa en 3 mesas Fuerza Popular obtuvo cero votos. “Qué culpa tenemos que el fujimorismo no tenga respaldo de la población, ellos debieron poner su personero. No vamos a permitir que mellen la imagen de todo un distrito, no hubo ningún fraude”, dijeron.