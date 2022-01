Efectivos policiales de diversas sedes ubicadas en la región Puno fueron aislados a consecuencia de que registraron contagios de COVID-19, por lo que también se interrumpió el trabajo presencial que venían realizando. Según fuentes de la PNP, en el último reporte, son 15 custodios del orden que se encuentran en aislamiento en sus respectivas casas.

Dos policías son de Macusani, dos de Arapa (Azángaro), uno de Ayaviri, otro de Ananea, uno de Lampa, tres de Azángaro y cinco de la ciudad de Juliaca.A todos ellos se les dio 21 días de descanso y no 15 como recomiendan algunos especialistas, sobre todo por las características de la nueva variante ómicron, cuya afectación suele ser por un periodo más corto que las otras.

En el mismo contexto, varias instituciones públicas de la ciudad de Puno decidieron suspender la atención presencial, generando descontento entre los usuarios que acuden a entidades como el Gobierno Regional de Puno, la DREP, entre otros.

El último viernes, el jefe de Recursos Humanos delGORE Puno, José Luis Luque Tito, confirmó que se adoptó la suspensión para salvaguardar la salud de los trabajadores.Sin embargo, reveló que hasta ese momento no se había detectado ningún caso positivo en el personal que viene laborando de forma presencial, “solo algunos casos de resfríos comunes debido a la situación climatológica”.

”Se está facilitando el directorio de gerentes, coordinadores y asistentes de cada oficina para que los usuarios puedan hacer el seguimiento a sus documentos”, dijo el funcionario, mencionando a su vez que de ser necesario que la consulta o trámite sea presencial, deberá ser con previa coordinación.

Los usuarios de la UGEL Puno, también se quejaron de que los números telefónicos reservados para la atención no presencial no están funcionando o, en todo caso, los trabajadores simplemente no responden.