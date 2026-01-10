Por: Feliciano Gutiérrez

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro dictó 18 meses de prisión preventiva contra Yony Edgar Cuno Larico, investigado por el presunto delito de feminicidio agravado, en agravio de su sobrina de iniciales G.Z.C.S., de 13 años de edad, por hechos ocurridos en la localidad de Azángaro.

El 29 de diciembre de 2025 la menor habría retornado a su domicilio, ubicado en el jirón Ramón Castilla N.° 628, donde se encontraba el investigado, produciéndose una discusión tras la cual la menor habría sido sometida físicamente e impedida de salir del inmueble, falleciendo presuntamente a consecuencia de un golpe con un objeto contundente.

Posteriormente, el imputado habría trasladado y ocultado el cuerpo, para luego llevarlo a otro inmueble, ubicado en el jirón Sandia N.° 208, donde entre los días 30 y 31 de diciembre de 2025 presuntamente habría procedido a descuartizarlo, desechando las partes humanas por el desagüe y realizando labores de limpieza con la finalidad de ocultar evidencias.

Algunos restos y prendas habrían sido hallados en ambos inmuebles el 6 de enero de 2026, como resultado de las diligencias efectuadas tras la denuncia por desaparición.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional valoró los elementos de convicción presentados, tales como el acta de levantamiento de restos, informe pericial, actas de diligencias policiales, grabaciones de video, declaraciones y otros medios probatorios, determinando la existencia de graves y fundados elementos que vinculan al imputado con el hecho investigado, así como el peligro de fuga.

Asimismo, el Juzgado ordenó el internamiento del imputado en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras continúan las investigaciones correspondientes dentro del plazo fijado por ley.