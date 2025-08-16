Otra tragedia. Al menos 7 fallecidos y más de 20 heridos es el saldo lamentable de un nuevo accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 244 de la vía Arequipa, Juliaca, en el sector Ventilla, distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa.

Cerca de las 21 horas del viernes, el tráiler de matrícula Z1L-973 colisionó contra un bus de la empresa Wayra con placa C3X-969 que se desplazaba con destino a Juliaca con más de 30 pasajeros.

Los viajeros de otras unidades, al percatarse del hecho, alertaron a los policías, bomberos y el personal de salud, quienes llegaron a la escena del siniestro. Tras un arduo trabajo por varias horas, lograron rescatar a los heridos y fallecidos.

Unos 12 heridos fueron trasladados al centro de salud de Santa Lucia y otra cantidad fue derivado directo a los establecimientos de salud de la ciudad de Juliaca.

“Dos personas quedaron completamente atrapados en el bus, hemos demorado varias horas para rescatar”, refirió el comandante de la Compañía de Bomberos, Luis Frisancho.

Entre los heridos, está un niño de 3 años, aproximadamente, quien fue trasladado al hospital Carlos Monge Medrano. Al parecer, su madre dejó de existir.

Algunos heridos identificados son: Cecilia Zambrano, Juana Pacheco, Katy Ruiz Madeleina, José Ccori, Rosa Palomino, Erika Callado Carpio, Ana María Vilca, Edison Masa Tapara, Julio César Aquise, Ernestina Ayrampo, Luis Sánchez y una niña de 3 años.

El accidente generó un caos vehicular, ya que el bus y el tráiler terminaron recostados en la carretera, bloqueando totalmente el tránsito. Decenas de vehículos, en ambos lados, quedaron varados hasta la madrugada de este sábado.