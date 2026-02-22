Las autoridades informaron que se elevó a seis la cifra de fallecidos del accidente registrado el sábado en la carretera interprovincial Patambuco–Juliaca, en la zona de las comunidades campesinas de Puna Ayllu y Canu Canu, en la provincia de Sandia.

El hecho involucró a un bus interprovincial de la empresa Express Valle Inambari, que cayó a un precipicio después de presentar fallas mecánicas. Previamente habría colisionado con una camioneta.

Asimismo, fruto del accidente más de 20 heridos, entre ellos músicos de tarqueada, fueron llevados inicialmente a establecimientos médicos de Crucero, el hospital de Macusani, Ayaviri y Juliaca.

La fiscalía de Sandia confirmó que en el lugar de los hechos hallaron tres cuerpos inertes que fueron identificados como: Elvis Curro Álvarez, Fermín Quispe Mamani y Flaviano Maldonado Lipa. Mientras un menor de 14 años de iniciales M.N.M.Q dejó de existir cuando era trasladado al centro de salud de Crucero.

Posteriormente, desde el hospital de Macusani informaron sobre el deceso de dos personas, quienes fueron identificados como: Esteban Alvarez Choquehuara y Adrián Mullisaca Ribera.

Desde la municipalidad distrital de Pedro Vilca Apaza confirmaron las identidades de las víctimas y dijeron que eran integrantes de una banda de músicos de tarqueada que se dirigían a Patambuco a una actividad por los carnavales.