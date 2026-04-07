Los policías de sección de investigación criminal y la representante del Ministerio Público realizan una serie de diligencias con el objeto de esclarecer las causas de la muerte de una adolescente de 15 años, cuyo cuerpo inerte fue hallada en un descampado en la urbanización Nueva Jerusalén, en la zona de Uray Jaran, en la ciudad de Juliaca.

La mañana de este lunes, los pobladores alertaron a las autoridades tras localizar el cuerpo inerte, el cual yacía en la zona deshabitada, en cercanías de la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad.

Los agentes del serenazgo y los policías se desplazaron rápidamente al lugar para acordonar el área y realizar el levantamiento de las evidencias. La víctima fue identificada como Analy Griselda M.E (15). Los parientes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor.

Luego el cuerpo fue trasladada a la morgue del Instituto de Medicina Legal de la urbanización La Capilla para realizar la necropsia de ley, procedimiento que determinará con exactitud las causas del deceso de la joven.

PADRES PIDEN INVESTIGACIÓN

Los padres de la infortunada dijeron que la menor salió la tarde del sábado y no retornó, por lo que iniciaron con la búsqueda e interpusieron la denuncia en la dependencia policial. Creen que en la muerte estaría involucrado un sujeto de nombre Franklin, quien anteriormente habría abusado a la menor.

Según narraron, en el marco de las investigaciones por la denuncia, en los próximos días la víctima tenía programado pasar por cámara gesell, por lo que consideran que el sujeto denunciado tendría mucho que ver en la muerte de la menor. La fiscal admitió que a simple vista se observó algunas lesiones en su cuerpo.