Por: Feliciano Gutiérrez

Trágico hecho. Un hombre de 78 años de edad falleció luego de ser embestido por un toro durante la celebración taurina en el centro poblado de San Juan de Totora, ubicado en la provincia de Yunguyo.

El trágico hecho ocurrió cuando la víctima, en aparente estado de ebriedad, ingresó de forma voluntaria al ruedo . A pesar de que logró esquivar al astado en varias oportunidades, en una cuarta embestida fue alcanzado y lanzado violentamente contra el suelo, quedando inconsciente de inmediato ante la mirada atónita de los asistentes.

Los testigos del incidente denunciaron sobre la falta de medidas de seguridad y auxilio rápido en el recinto, señalando que en el lugar no se encontraba personal de resguardo ni una ambulancia disponible del hospital de Apoyo de Yunguyo.

Ante la desesperación y la demora en la atención de la emergencia, fueron los trabajadores del Centro de Salud de Espíritu Santo quienes finalmente lograron evacuar al herido a bordo de un vehículo particular para que recibiera atención médica.

Una vez ingresado al hospital local, los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano, ordenando referencia inmediata al Hospital Regional de Puno debido a la complejidad de sus lesiones. Sin embargo, no llegó a concretarse a tiempo y el paciente falleció pocas horas después, generando una profunda indignación entre los familiares y la comunidad local, quienes exigen investigar la organización del evento y la respuesta de los servicios de salud.