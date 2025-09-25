En un operativo de patrullaje preventivo realizado en el centro poblado San Isidro, provincia de San Antonio de Putina, los serenos descubrieron a un adulto mayor que agonizaba dentro de su domicilio rústico, maniatado y cubierto con sacos pesados y adobes de tierra.

La víctima, identificada como Leonardo Condori Valero (90), fue atacada por presuntos delincuentes que ingresaron a su vivienda, donde lo redujeron violentamente y despojaron de sus pertenencias, dejándolo al borde de la muerte.

Los serenos de la comuna brindaron auxilio y trasladaron al establecimiento de salud de Putina, donde recibió atención médica de urgencia. Asimismo, la Policía de la comisaría de Putina tomó conocimiento del hecho para iniciar con las investigaciones.

Al lugar también se constituyeron las autoridades locales del centro poblado, encabezadas por el alcalde menor Bernabé Vargas, quienes junto al Serenazgo Provincial realizaron acciones de búsqueda de los presuntos responsables de este grave delito, sin resultado positivo.