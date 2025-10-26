Un presunto delincuente identificado como Luis Z. M., fue arrestado por un grupo de pobladores cuando fugaba en un mototaxi que había robado de la puerta del cementerio Jardín del Altiplano de la ciudad de Juliaca.

Según los testigos, este sujeto y sus cómplices llegaron a la puerta del camposanto en una moto torito de color azul y blanco. Mientras los propietarios de un mototaxi arreglaban en el interior la tumba de sus seres queridos, esa circunstancia fue aprovechada por el individuo para forzar la chapa del vehículo menor y fugar en la misma unidad.

Tras una persecución de 7 cuadras, aproximadamente, ante el pedido de auxilio de los agraviados, una combi de servicio urbano le cerró el paso, impidiendo que avance.

Los vecinos organizados y los propietarios del mototaxi atraparon al sospechoso en las inmediaciones de la urbanización Clara Victoria y Las Torres 2000. Sus cómplices fugaron en la moto torito que usaban estos presuntos delincuentes para cometer sus robos.

El presunto ladrón fue atado de pies y castigado por los pobladores. Los agentes de serenazgo llegaron hasta el lugar para rescatar y trasladarlo hasta la dependencia policial con el objeto de continuar con las diligencias.