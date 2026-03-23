Por: Feliciano Gutiérrez

En una ceremonia cargada de profundo sentido patriótico, el General PNP Jorge Tomás Guardia Riveros, jefe de la Región Policial Puno, presidió el izamiento del Pabellón Nacional en el muelle del centro poblado de Isani, ubicado en la región de Puno. En el referido lugar, la semana anterior apareció izada una bandera boliviana.

El acto cívico contó con la participación de representantes del Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, autoridades locales y miembros de la sociedad civil, desarrollándose en el marco de las actividades institucionales orientadas a fortalecer los valores patrios y reafirmar la presencia del Estado en las zonas estratégicas del altiplano.

Durante la ceremonia, el jefe policial destacó la importancia de rendir homenaje a nuestros símbolos patrios como expresión de unidad, identidad nacional y compromiso con la ciudadanía, resaltando además el trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y las comunidades ribereñas del lago Titicaca para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo de la zona.

Agregó que con este acto cívico la Policía Nacional del Perú reafirma el compromiso conjunto de trabajar por la seguridad, el desarrollo y la defensa de la soberanía nacional, en beneficio de toda la comunidad.