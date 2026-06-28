Agentes de la Policía detuvieron a A. Q. N. (19), B. B. Q. O. (20) y B. M. H. R. (18), quienes integrarían la presunta banda criminal “Los Gatilleros de Paucarcolla”. La organización es investigada por los delitos de robo agravado, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas.

La intervención se llevó a cabo por efectivos del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) de Puno. El hecho ocurrió al promediar las 9:00 de la noche del sábado 27 de junio, en inmediaciones de la Municipalidad Distrital de Paucarcolla.

La ubicación de los presuntos delincuentes se logró debido al rastreo por GPS de un teléfono celular que había sido robado minutos antes al ciudadano identificado con las iniciales J.C.C.H. (48).

Durante el registro, se recuperó un vehículo y dos equipos celulares. Además, se incautaron una unidad vehicular, un revólver con municiones, tres equipos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos y los elementos quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

ASALTOS VIOLENTOS CON ARMAS DE FUEGO

Según información preliminar, los intervenidos habrían participado en dos asaltos armados ocurridos en la carretera Puno-Juliaca.

El primer caso se remonta al agraviado J.C.C.H., quien fue despojado de su teléfono celular y 300 soles. Uno de los delincuentes habría disparado contra su unidad vehicular y destrozado la luna.

El segundo caso se trataría de S.J.C.C. (40), quien fue atacada con arma de fuego y le habrían sustraído su vehículo, celular y 1 300 soles en efectivo.