Cámara de seguridad captó cómo un individuo, portando dos armas de fuego de corto alcance, ingresó a un local nocturno y empezó a atemorizar a los presentes. Eran las 2:22 de la madrugada cuando ocurrió el sangriento hecho en el establecimiento ubicado en el jirón José Domingo Choquehuanca de Juliaca.

El individuo, con una gorra blanca, ingresó portando armas en las dos manos y se asomó a la barra donde habría exigido que apaguen la música, luego se acercó a tres parroquianos, disparando a quemarropa a uno de ellos. Tras el ataque, el sujeto salió raudamente llevando las armas, mientras que la desesperación cundió en el establecimiento.

La víctima de nombre Wilfredo Velarde Puma (50) terminó con una herida mortal, por lo que fue auxiliado rápidamente al servicio de emergencia del hospital Carlos Monge Medrano, sin embargo, llegó sin signos vitales.

DILIGENCIAS

Los policías de la unidad especializada y el fiscal de turno, durante la mañana, se trasladaron hasta el lugar del crimen para iniciar las investigaciones de ley. Durante las diligencias, las autoridades procedieron al recojo de evidencias y la revisión de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar al autor del ataque y determinar el móvil.

Tras este desenlace, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Román se hicieron presentes en el lugar para proceder con la clausura definitiva del establecimiento. Se confirmó que el local operaba sin contar con licencia de funcionamiento ni medidas de seguridad.

La intervención municipal ha generado críticas entre los vecinos, quienes señalaron que este tipo de “antros” son focos de la delincuencia y que las autoridades actúan solo cuando ya se ha producido una desgracia.