El general PNP Jorge Guardia Riveros, jefe de la región policial de Puno, informó que todos los policías de la comisaría de Desaguadero, provincia de Chucuito, fueron cambiados luego de la detención de tres agentes involucrados en el robo de un vehículo.

El 25 de diciembre del 2025 ocurrió el robo de un vehículo en el distrito de Desaguadero. Luego de las investigaciones se detuvo a tres suboficiales PNP que laboraban en la referida comisaría para las investigaciones del hecho delictivo. Los investigados son: Jhonatan H.S., Alfredo A.E y Luis Alberth V.C., quienes ya están cumpliendo prisión preventiva de 9 y 6 meses.

Tras este escándalo, el jefe policial sostuvo que desde el sábado se concretó con el relevo de todos los policías de la comisaría de Desaguadero, además se suspendió de sus funciones a los agentes involucrados hasta que su situación sea aclarada. “Nosotros los policías no hacemos espíritu de cuerpo en este tipo de casos, hemos detenido a los implicados para poner a disposición de las autoridades competentes”, manifestó.

Guardia Riveros manifestó que la Inspectoría de la PNP, por su lado, también desarrolla las investigaciones para establecer las responsabilidades de cada uno de ellos. Admitió que este tipo de hechos afecta la imagen de la Policía Nacional. “Este tipo de hechos manchan la imagen, pero no todos somos malos policías y tenemos que levantarnos”, añadió.