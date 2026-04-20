Trágico. Un accidente de tránsito ocurrió la mañana de este lunes en el centro poblado de Upina, en el distrito de Ituata, provincia de Carabaya. El chofer de una camioneta blanca, que transportaba varios bidones de combustible, perdió el control y se salió de la vía, cayendo estrepitosamente a un precipicio.

El impacto dejó la unidad móvil completamente destrozada y generó una situación de alto riesgo debido a la naturaleza inflamable de la carga que trasladaba por la zona.

De acuerdo con los reportes, el siniestro habría dejado al menos cinco personas heridas, quienes sufrieron diversas lesiones producto de la fuerte caída. Los equipos de auxilio y pobladores de la zona se movilizaron para brindar las primeras atenciones y proceder con el rescate de los afectados.

El personal de salud del Hospital San Martín de Porres de Macusani, a través del servicio de Emergencia, informó que brindaron atención inmediata a los heridos del referido accidente de tránsito ocurrido.

Gracias a la intervención del equipo médico, los pacientes recibieron los cuidados necesarios para estabilizar su salud. Los heridos son: Ruth Lilian Gutiérrez Huamán (32), C. G. Y. Y. (05), Idelsa Delia Torreblanca Cahuana (32), Roy Yacson Mamani Solórzano (33) y Joztin Yonykzon Capia Huamán (21).