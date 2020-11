Luego de la denuncia que hiciera Yaneth Ramos, más conocida en el mundo artístico como “Nicol”, en contra de su ahora expareja, el cantante Alfredo Larico, éste salió a contar su verdad y aseguró estar postrado en cama desde setiembre.

Ella contó que, el pasado 16 de noviembre fue agredida física y verbalmente por su exconviviente, todo porque le dijo que ya no podían trabajar juntos y cada uno debía seguir su camino.

Diario Correo fue en busca del acusado y lo encontró postrado en cama, asegurando estar enfermo desde el mes de setiembre. “Tengo un tratamiento por problemas en el estómago”, refirió a este matutino.

Negó las acusaciones

Larico asegura nunca haberle levantado la mano, en cambio refirió que, efectivamente ese día, tuvo una discusión con su conviviente. “Nunca nos separamos, como ella quiere hacer ver, yo fui a pedir su mano en el 2018 y vivíamos juntos en la casa de mis padres”, comenta el artista.

“Antes del problema ella se perdió toda la noche en Juliaca, cuando llegó estaba mareada. Yo le reclamé por eso. Cuando me percaté, tenía unos ‘chupos’ en el cuello, entonces yo le reclamé por eso y le quité el celular, para saber con quién había estado, es entonces que entra mi papá y nos riñe a los dos”, cuenta el cantante.

En relación a la acusación de secuestro, Larico, asegura que no hubo tal cosa. “La policía vino a constatar, ella permaneció en nuestro cuarto e inclusive se quiso lanzar por la ventana, le pedí a mi hermano que fuera a buscarla a su mamá a Ilave, cuando ella llegó yo le entregué a su hija, porque ya no quiero saber más de ella, no es la primera vez”, subrayó.

Acciones

El intérprete del ritmo Salay, aseguró que más adelante, cuando se recupere plenamente, evaluará realizar una denuncia en contra de su expareja. “Ella está mintiendo, yo estoy enfermo”, finalizó.