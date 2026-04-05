La Quinta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho logró que se prolongue por cinco meses el plazo de prisión preventiva contra A. C. P., alias ‘Joselo’, investigado por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo, en agravio del Estado; asimismo, dicho caso en el que fueron asesinadas tres personas en la provincia de Sucre fue elevado a juicio oral.

Organización terrorista

La medida fue obtenida por el Fiscal Provincial Wilfredo Arango Ramos, con la participación de la Fiscal Adjunta Provincial Erica Vilcapoma Mendoza, esta última como responsable del caso, quienes sustentaron la necesidad de ampliar la prisión preventiva para asegurar la presencia del procesado en la etapa de juzgamiento.

Los hechos atribuidos a ‘Joselo’ se remontan al año 1995, cuando presuntamente se desempeñaba como tercer miembro o mando logístico de la organización terrorista Sendero Luminoso en el comité zonal Cangallo - Fajardo, desde donde se habrían ejecutado acciones que mantuvieron en zozobra a las provincias de Fajardo, Lucanas y Sucre, en la región de Ayacucho.

De acuerdo con la investigación fiscal, el 22 de junio de 1995, ‘Joselo’ habría participado, junto a otros integrantes de la organización terrorista, en el asesinato de Cornelio Rimache Pillaca, Filomena Aroné Pillahuamán y Eleuterio Rimache Aroné, en el sector Comumpampa, distrito de Querobamba, provincia de Sucre. Según las investigaciones, el anciano Cornelio Rimache Pillaca fue asesinado con un disparo de arma de fuego, su esposa Filomena Aroné Pillahuamán fue estrangulada, y Eleuterio Rimache Aroné fue asesinado con golpes a la altura del tórax en las orillas del río Sondondo, tras ser acusados de colaborar con las fuerzas del orden.

El Ministerio Público señaló que con esta acción reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del periodo de violencia ocurrido en el país entre los años 1980 y 2000.

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