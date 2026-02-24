La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ica y Cañete, realizó la restitución digna de restos óseos humanos y elementos asociados de dos víctimas del terrorismo en el Perú, en el marco de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980–2000.

Víctimas del terrorismo

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Sedano Aparco y Lucas Trefon Olivares Conislla, quienes el 1 de mayo de 1990 fueron secuestrados en su vivienda ubicada en la localidad de Huancano, provincia de Pisco, por integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Según los hechos documentados, los familiares fueron encerrados bajo amenazas mientras los primos eran llevados con rumbo desconocido. Al día siguiente, sus cuerpos fueron hallados en el puente de ingreso al caserío San Vicente, con evidentes signos de violencia y junto a un mensaje intimidatorio dirigido a la población.

La ceremonia se desarrolló el 20 de febrero de 2026 en el auditorio de la sede de Pisco, con la participación de autoridades fiscales, representantes de instituciones vinculadas al proceso de búsqueda e identificación, así como familiares de las víctimas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Carmen Rosa Delgado Ccana, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ica, quien destacó el compromiso institucional con la verdad, la memoria y la justicia. Asimismo, la Dra. Anyela Vanessa Salazar Alca, fiscal provincial de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ica y Cañete, resaltó la importancia del trabajo fiscal y forense que permitió devolver identidad y dignidad a las víctimas.

Durante la ceremonia se proyectó un video conmemorativo en reconocimiento al trabajo de búsqueda, recuperación, identificación y restitución. Posteriormente, el Pbro. José Sánchez Bernuy, párroco de la Parroquia “San Francisco de Asís” de Pisco Playa, realizó el responso en memoria de quienes fueron restituidos dignamente a sus familias.

El acto se llevó a cabo gracias al trabajo articulado entre el Ministerio Público, el Equipo Forense Especializado y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes ejecutaron las etapas de búsqueda, recuperación, análisis e identificación de los restos, permitiendo su restitución digna a los deudos.

En la actividad también participaron la Dra. Blanca Flor Hernández Almeyda, fiscal superior penal de Pisco; la Lic. Melissa Sammy Quilli Huanaco, representante del Equipo Forense Especializado; y la Dra. Silvia Giovanna Revilla Huamán, representante de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del MINJUS.

