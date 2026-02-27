La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho, a cargo de la Fiscal Provincial Karenn Diana Obregón Ubaldo e integrada por las Fiscales Adjuntas Provinciales Yuli Obispo Yupanqui, Khrista Katherine Tanta Gutiérrez, Noelia Anaya Laime y Rocío Quincho García, realizó la entrega digna de restos humanos y elementos asociados a los familiares de 17 víctimas del periodo de violencia.

Entrega formal

La ceremonia se desarrolló en la Basílica Catedral de Ayacucho y contó con la presencia de Fritz Elías Espinoza Landeo, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ayacucho; Andrés Ángel Montoya Mendoza, Fiscal Coordinador de las Fiscalías Superiores Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo y otros.

Previo a la restitución, se efectuó el armado anatómico de los restos recuperados, los cuales fueron colocados en ataúdes para su entrega formal.

Los casos corresponden a graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas entre 1983 y 1993 en diversos distritos de las provincias de Huanta, La Mar, Fajardo y Huancasancos, en la región de Ayacucho. Los hechos incluyen presuntas ejecuciones, desapariciones y actos de violencia atribuidos tanto a integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso como a efectivos de la Marina de Guerra del Perú, presuntos efectivos militares e integrantes de comités de autodefensa.

Además, se encuentra un caso ocurrido en 1990 en la zona de Yawarmachay, distrito de Ayahuanco, provincia de La Mar, cuya investigación está a cargo del Fiscal Adjunto Provincial Richard Ataucusi Saccsara, de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho.

