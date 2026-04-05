El Ministerio de Energía y Minas del Perú informó que ya se encuentra disponible un beneficio económico de S/120 destinado a taxistas que operan con Gas Natural Vehicular (GNV) en la provincia de Ica.

Deben registrarse

La medida está dirigida a conductores que cuenten con autorización vigente para brindar el servicio de taxi al 9 de marzo de 2026 y que dispongan de la Tarjeta Única de Circulación (TUC), emitida por la municipalidad provincial. El objetivo es mitigar el impacto generado por las restricciones aplicadas durante la reciente emergencia energética registrada en marzo.

El descuento será aplicado directamente al consumo de GNV y administrado a través de COFIDE. Para acceder, los beneficiarios deberán registrarse en la plataforma habilitada por el sistema Infogas, ingresando el número de placa del vehículo y el de la TUC.

Una vez validada la información, el usuario deberá elegir una única estación de servicio donde hará uso del beneficio. A partir del tercer día hábil tras completar el registro, podrá comenzar a utilizar el saldo asignado.

El mecanismo es automático: cada vez que el conductor cargue combustible, el monto se descontará del total de S/120 hasta agotarlo. Por ejemplo, si realiza una carga de S/20, este importe se deducirá del saldo disponible. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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