El Gobierno de José María Balcázar oficializó, mediante un decreto de urgencia, un subsidio dirigido a taxistas que usan gas natural vehicular (GNV), como parte de las medidas para enfrentar el impacto económico de la crisis energética en la población vulnerable.

“Se establecen medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera, que permitan fortalecer los mecanismos de compensación social para los beneficiarios del Programa Ahorro GNV del Fise y usuarios de gas natural vehicular”, indica la norma legal publicada en la edición extraordinaria de El Peruano.

Cabe recordar que Perú atraviesa su noveno día de emergencia en el suministro de gas natural debido a la rotura del ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, Cusco. Se trata de la única tubería que abastece de este recurso a la costa del país, lo que ha generado impactos en distintos sectores productivos y en la economía de las familias.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ordenó la racionalización del gas natural hasta el 14 de marzo, priorizando determinados sectores y excluyendo del suministro al transporte vehicular, lo que ha impactado especialmente en los taxistas.

En ese contexto, el Gobierno otorgará un subsidio directo y por única vez de S/120 a los taxistas de Lima, Callao e Ica que utilicen GNV y cuenten con autorización de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) o de las municipalidades provinciales correspondientes.

Además, se dispuso suspender por 60 días calendario cualquier cobro a los taxistas que financiaron la conversión de sus vehículos a gas natural a través del Programa Ahorro GNV del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

Esto se debe a que los usuarios que financiaron la conversión de sus vehículos mediante este programa pagan el préstamo de forma progresiva cada vez que cargan GNV en el grifo. Ese recaudo quedará suspendido por dos meses, periodo durante el cual tampoco se aplicarán cargos ni comisiones adicionales.

“Para los taxistas que están en el programa de crédito de GNV se les está postergando dos meses en su pago de cuota y adicionalmente se les va a dar un bono de S/120 a los taxistas identificados por el Ministerio de Economía y Finanzas”, señaló el ministro de Energía y Minas durante una entrevista con RPP.