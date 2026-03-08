El Gobierno anunció una compensación económica para los taxistas que convirtieron sus vehículos a gas natural vehicular (GNV) y que se han visto afectados por la actual crisis energética en el país.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, informó que el Estado asumirá temporalmente el pago de la cuota mínima mensual de S/120 correspondiente a la deuda por la conversión a GNV.

Esta medida se aplicará durante el periodo de emergencia, como parte de las acciones para mitigar el impacto económico en el sector transporte.

Conversión a GNV y financiamiento del FISE

La conversión de un vehículo a gas natural vehicular (GNV) tiene un costo aproximado de S/4,000.

Este proceso suele financiarse a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que otorga el crédito a los propietarios de vehículos.

Posteriormente, el monto es descontado mediante cuotas mensuales de S/120 durante aproximadamente cuatro años.

Taxistas piden bono directo de S/800

Sin embargo, el vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, Walter Carrera, señaló que los taxistas consideran insuficiente la medida anunciada por el Ejecutivo.

En declaraciones a RPP, indicó que los conductores afectados prefieren la entrega de un bono directo para cubrir gastos básicos del hogar.

Según explicó, el monto solicitado sería de aproximadamente S/800.

Carrera agregó que muchos taxistas ya terminaron de pagar el crédito de conversión a GNV, por lo que bastaría con suspender o reprogramar las cuotas pendientes.

Más de 87 mil taxistas afectados

De acuerdo con cifras del gremio, alrededor de 87,500 taxistas formales se verían afectados por la escasez de gas natural.

El dirigente señaló que este número fue estimado tras una reunión con el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández.

Denuncian especulación en precios de combustibles

Los taxistas también expresaron preocupación por una presunta especulación en los precios de los combustibles en los grifos.

Según Carrera, el precio del galón de gasolina premium habría alcanzado hasta los S/24 en algunos establecimientos.

Antes de la crisis, un taxista que trabajaba entre 12 y 15 horas al día y recorría entre 200 y 250 kilómetros gastaba entre S/25 y S/30 diarios en GNV.

Actualmente, ese gasto se habría incrementado hasta entre S/100 y S/120 diarios, lo que afecta considerablemente sus ingresos.

Ante esta situación, el gremio solicitó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) reforzar la fiscalización de los precios de los combustibles.

Trabajo remoto y clases virtuales afectan ingresos

El dirigente también advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno, como la implementación de trabajo remoto y clases virtuales, podrían reducir aún más los ingresos de los taxistas.

Según explicó, estas decisiones disminuyen la demanda de transporte, ya que menos personas se trasladan a centros laborales o educativos.

“Al hacer el trabajo remoto, nuestro público usuario ya no va a salir. Entonces se van a quedar en su casa y ya no toman taxi ni bus”, señaló Carrera.