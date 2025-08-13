Aldo Luis Quenta Cuno (48), conocido como el “Rey del oro”, fue intervenido y detenido la noche del lunes en el distrito de Desaguadero, en la frontera con Bolivia, al parecer, cuando intentaba cruzar al vecino país.

El investigado tenía requisitoria vigente por el delito de lavado de activos, solicitado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, con el expediente 229-2022 de fecha 29 de mayo del 2025.

Quenta Cuno, quien operaba en los campamentos mineros en las alturas de Puno, también es involucrado de liderar una red que habría enviado oro de manera ilegal a mercados de Europa, India, Hong Kong y Emiratos Árabes.

La intervención se produjo por las inmediaciones de la oficina de migraciones de Desaguadero, en la frontera con Bolivia. El detenido es trasladado a Lima con el objeto de poner a disposición del juzgado competente.