La madrugada de este sábado ocurrió otro accidente de tránsito en la carretera Juliaca-Cusco, a un kilómetro del puente Maravillas, donde tres vehículos colisionaron con saldo lamentable de un fallecido.

El accidente fue protagonizado por el ómnibus de la empresa San Martín con placa D3k-968, el vehículo con matrícula ABS-214 y una motocarga. El conductor de la unidad menor, aún no identificado, dejó de existir en forma instantánea.

Hasta el lugar llegó la fiscal de turno de Juliaca, Marcela La Fuente Vera y los policías de sección de investigación de accidentes, quienes realizaron el levantamiento del cadáver para posteriormente internarlo en la morgue del Instituto de Medicina Legal para la necropsia.

Producto del fuerte impacto también hubo daños materiales de consideración, por lo que los vehículos protagonistas de este hecho fueron trasladadas hasta la dependencia policial para el peritaje.