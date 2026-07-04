Una minivan de matrícula VAQ-950, que cubría la ruta hacia Arequipa, impactó por alcance contra la parte posterior de un volquete de placa BST-833 que se encontraba estacionado en la vía debido a desperfectos mecánicos. Al momento de la violenta colisión, el conductor de la pesada unidad se había retirado del lugar en busca de ayuda.

​El lamentable saldo de este choque es de cuatro personas fallecidas. El copiloto de la minivan perdió la vida instantáneamente en el lugar del accidente, mientras que el chofer del vehículo menor habría fugado tras el impacto.

Asimismo, una mujer cuya identidad aún no se ha determinado falleció durante el trayecto al centro médico, y otras dos víctimas, identificadas como Olga Parqui Ticona (46) y Sharmely Jeanet Mirabal Pacheco (40), dejaron de existir mientras recibían atención en el establecimiento de salud de Santa Lucía.

​El accidente dejó una larga lista de heridos, entre los que se encuentran menores de edad y adultos mayores, quienes inicialmente fueron atendidos en Santa Lucía y posteriormente referidos a una clínica privada en la ciudad de Juliaca para recibir atención especializada.

Las autoridades policiales, junto al representante del Ministerio Público Wilmer Ramos Caracela, realizan las diligencias e investigaciones correspondientes para esclarecer las causas de este trágico accidente.