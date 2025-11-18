El Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de un ciudadano colombiano investigado por atacar con arma punzocortante a un transeúnte para robarle su celular.

La fiscal adjunta provincial Jhony Baca García, durante la audiencia, refirió que los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2025, cuando el agraviado de nombre Nemecio se retiraba de una reunión familiar en las inmediaciones de la avenida Circunvalación con el jirón Cahuide, cerca del Óvalo Vilcapaza de la ciudad de Juliaca.

El transeúnte fue interceptado por el extranjero identificado como Brayan Serna, quien habría exigido que entregue su celular y dinero, pero ante la negativa habría sacado un cuchillo propinándole 5 cortes punzocortantes en diferentes partes del cuerpo.

Un testigo refirió que el agresor huyó portando un cuchillo. Al día siguiente, volvió a ver al presunto agresor, por lo que inmediatamente dio aviso a los policías para la intervención. Entre sus pertenencias del colombiano hallaron un cuchillo con manchas de sangre.

Luego de las investigaciones, la fiscalía solicitó prisión preventiva de 9 meses, cuyo requerimiento fue declarado fundado por el Juzgado. El investigado fue recluido en el establecimiento penitenciario de Juliaca.