Teniendo como escenario el imponente anfiteatro del cerro Huaynarroque se realizó el concurso de danzas autóctonos denominado “Pinquillo de Oro”, organizado por la agrupación folclórica Los Chiñipilcos.

Cientos de danzantes y músicos, en su mayoría de trajes autóctonos, derrocharon energía e hicieron deleitar al público abarrotado en las faldas de Cristo Blanco. Un total de 19 conjuntos, provenientes de Juliaca y otras localidades, participaron en el evento.

Esta actividad es el inicio de los concursos de danzas, que se prolongarán hasta el lunes, con motivo de los carnavales 2026.

Este jueves se desarrolla concurso denominado “Varilla de Oro” en la plaza Manco Cápac, el viernes será el pasacalle “Sombrero de Oro” organizado por los comerciantes de la plaza Túpac Amaru, el sábado se realiza el concurso “Tokoro de Oro” teniendo escenario el anfiteatro del cerro Huaynarroque, el domingo se trasladarán hasta el distrito de Caracoto a participar en el “Señor de las Amarguras” y el lunes culminan las actividades con la Gran Parada Folklórica con la participación de más de 40 conjuntos de trajes autóctonos, mestizos y de luces.

ÑO CARNAVALÓN

Tras el concurso de “Pinkillo de Oro”, en el mismo escenario, se realizó la quema del Ño Carnavalón. En esta oportunidad representaron el muñeco de Philips Butters.

El muñeco fue llevado desde el centro de la ciudad hasta el anfiteatro del cerro, acompañado por las comparsas. Finalmente quemaron el Ño Carnavalón tras la lectura del testamento.