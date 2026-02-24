Miles de danzarines y músicos derrochan energía, color y alegria, haciendo deleitar al público, entre ellos turistas nacionales y extranjeros, durante la Gran Parada Folclórica, el último evento de los carnavales en la ciudad de Juliaca.

Más de 40 conjuntos de danzas de trajes de luces como: caporales, morenadas, tinkus, sikuris y otros, recorren cerca de 2 kilómetros de las avenidas Mártires del 4 de Noviembre y Tacna, que lucen abarrotados de espectadores.

Previa a esta actividad, con motivo de los carnavales, días anteriores se desarrollaron los concursos de danzas en el barrio Manco Capac, Túpac Amaru, anfiteatro del cerro Huaynarroque y en el distrito de Caracoto.