El director regional de Salud (Diresa) de Puno, Emerson Aquino, ha declarado un brote activo de sarampión en la región tras confirmar la existencia de transmisión comunitaria. Ante este escenario crítico, las autoridades sanitarias han iniciado la implementación de medidas de emergencia para contener la propagación del virus y proteger a los sectores más vulnerables, enfocando sus esfuerzos en cortar la cadena de contagio de manera inmediata en las zonas de mayor incidencia.

El funcionario informó que al 4 de abril de 2026, la cifra oficial de infectados asciende a 8 casos confirmados: cinco localizados en la Red de Salud de San Román y tres en el distrito de Putina Punco, en la provincia de Sandia.

La preocupación de las autoridades radica en la velocidad de propagación, ya que el número de contagios se incrementó de dos a ocho casos en apenas tres días, lo que demuestra una dinámica de contagio sumamente agresiva y una alta circulación del virus en las localidades afectadas. Casi la totalidad de contagiados no tenían vacuna.

​El panorama se ve agravado por las bajas coberturas de vacunación en la región. Esta situación de susceptibilidad poblacional ha obligado al despliegue masivo de brigadas de vacunación en toda la región Puno. Los especialistas recuerdan que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y exhortan a los padres de familia a permitir el acceso del personal de salud para inmunizar a los menores.